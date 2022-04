Había extorsionadores en Ayuntamiento de Xalapa, ya los despidieron, revela Ahued

Sin precisar el número, ni las áreas donde laboraban —aunque dejó entrever que estaban en la subdirección de Comercio— el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, reveló que ya van varios trabajadores que son despedidos por incurrir en actos de corrupción.Al reiterar que en su Gobierno no permitirá que se cometan acciones contrarias a la Ley, indicó que los exempleados aprovechaban que los locales no contaban con cédulas de funcionamiento para poder extorsionarlos, a cambio de no aplicarles alguna sanción."Ha habido inconformidades (de la ciudadanía), las hemos estudiado, unas se han procesado, otras tienen elementos y se ha despedido a la gente", indicó en entrevista al evitar ofrecer más datos "por motivos de guardar la honorabilidad de cada quien".No obstante, insistió que han actuado en esos casos y aún hay procedimientos que se están substanciando y dándole el seguimiento normativo que llevan para evitar dar una información incorrecta."Tenemos quejas de algunas gentes que van a los negocios, que no tenían sus cédulas por ejemplo y qué bueno que no tenían las cédulas porque iban y les pedían dinero en cada negocio, no tenían la cédula y pasaban a cobrar", detalló Ahued Bardahuil.Además comentó que tienen problemas en ejecución fiscal, por lo que reiteró que pondrán orden porque afirmó que su administración no viene "a ocultar el sol con un dedo"."Sí vamos a actuar, en cada área que tengamos nosotros vamos a actuar y lo digo fuerte porque el no hacerlo sería como ser cómplice y no me queda el mote de cómplice, así que de ninguna parte se va a tolerar. Desde el principio está administración ofreció trabajo y transparencia y de ahí no voy a salir", reafirmó el munícipe.Precisó que trabajarán con las personas que quieran hacerlo "con mucho esfuerzo y transparencia y el que tenga intenciones de hacer negocios que ponga su changarro y se vaya a otro lado".Una vez más llamó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción, aunque sea de forma anónima o a través de los medios de comunicación, porque así podrá actuar en consecuencia."La denuncia ciudadana es de vital importancia para darle transparencia al municipio, ustedes me la hacen llegar a mi oficina y yo actúo en consecuencia, si no actúo soy cómplice, el único tiro al blanco en esta administración se llama Ricardo Ahued, entonces se van a acordar por una administración transparente o ineficaz", ahondó.De igual manera expresó que a ningún trabajador se le dio "un cheque en blanco" para que acudan a ejercer su función y se atrevan a incurrir en corrupción porque sostuvo que, "el que quiera ganar dinero que lo gane con su salario y el que no le alcance que me deje el trabajo y que se vaya a buscar donde más le convenga".