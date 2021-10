Habilita INE a veracruzanos que impulsarán revocación de mandato

Desde este lunes 1 de noviembre, 6 mil 807 veracruzanos podrán comenzar a recabar los 181 mil 601 apoyos que deberían reunirse en el Estado para solicitar la jornada de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.El periodo para recolectar las firmas a través de la aplicación móvil desarrollada por Instituto Nacional Electoral (INE), o mediante los formatos en papel aprobados por su Consejo General, estará abierto hasta el 15 de diciembre.Cabe recordar que para que sea procedente dicho referéndum se deben reunir los respaldos correspondientes al 3 % de la lista nominal de electoral nacional, es decir, 2 millones 845 mil 915; y el 3 % de la lista nominal de al menos 17 de entidades federativas.De acuerdo con la información proporcionada por el INE a través de un boletín y que se puede constatar en la página web https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/10/AVISOS-INTENCION-VF-30-10-2021.xlsx, en todo el país serán 22 mil 419 los ciudadanos y organizaciones que cumplieron los requisitos para estar en posibilidades de recabar firmas para el revocatorio del titular del Ejecutivo federal.Esta cifra corresponde al 93.30 % de los 24 mil 029 avisos de intención que se presentaron hasta el pasado 15 de octubre, por lo que mil 603 (6.67%) no cumplieron con la documentación requerida, y sólo siete (0.03%) desistieron.El rechazo a la solicitud para ser promoventes versó principalmente por ser integrantes de partidos políticos, de los gobiernos federal o locales, así como del Congreso; no demostrar su constitución legal como agrupación; y solicitar recabar apoyos para la “ratificación de mandato" del Presidente de la República y no de una revocación.El ente comicial nacional realizó del 25 al 30 de octubre una capacitación virtual sobre el “Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos”, misma que puede ser consultada por INETV en YouTube y por Facebook/INEMexico; mientras que el 28 de octubre puso a disposición la aplicación móvil en las tiendas de Google, iOS y Apple.Conforme al calendario para la jornada de revocación, del 1° al 30 de diciembre se realizará la verificación de las firmas y la captura del régimen de excepción en los 204 municipios de alta marginalidad. También se otorgará periodo de garantía de audiencia, del 16 al 30 diciembre, para que los promoventes puedan reclamar lo que a su derecho convenga.De convocarse 12 de enero de 2022, la jornada de votación se llevaría a cabo el 27 de marzo mediante votación libre, directa y secreta de la ciudadanía y será procedente siempre que participen al menos el 40% de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores.