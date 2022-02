Habitante de Álamo denuncia despojo de propiedad

Manuel Patiño Segura, originario de Álamo Temapache, denunció actos de corrupción y de despojo por parte de Patrimonio del Estado, aseguró que hubo falsificación de documentos.Mencionó que él había adquirido una propiedad en la colonia Francisco I. Madero, del municipio de Álamo Temapache desde hace 45 años y el origen de la problemática se dio cuando se hizo la reestructuración de la colonia y al no estar presente por razones laborales, quitaron su nombre de la propiedad."Me separé del lugar porque logré entrar a trabajar en Petróleos Mexicanos, en Tabasco. Estuve 20 años allá, aprovecharon la ausencia para hacer todo tipo de movimientos", comentó.Expuso que para lograr estos movimientos, hubo falsificación y desaparición de documentos y para evitar la acción legal, Patrimonio del Estado puso al nombre de la propiedad a su cuñado, esto luego del fallecimiento de su madre."Todo me falsificaron, me robaron, desaparecieron mis planos, mis escrituras, todo (...) Antes de morir mi madre apuntaron a un cuñado, si hubieran apuntado a mi hermana se lo tumbo rápido, apuntaron a un cuñado para evitar la acción de la justicia", expuso.Además, agregó que lo han tratado de callar con sobornos, a lo que mencionó que lo que él quiere es recuperar su bien."El 26 de diciembre me ofrecían una lana con tal de que me siga haciendo de la vista gorda y ya no puedo más, son miserias lo que ofrecen, es más, no estoy de acuerdo, quiero mi propiedad", finalizó.