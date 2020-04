Habitante de Xico señala irregularidades en peritaje de accidente automovilístico

Ángel Martínez Morales, ciudadano originario de San Marcos de León, perteneciente al municipio de Xico, denunció irregularidades en el peritaje originado por un accidente automovilístico con una unidad del transporte público.



"Ayer saliendo de la calle Emiliano Zapata, un autobús me arrolló. Me arrastró casi 20 metros. Hay varios testigos oculares. Ya se presentó el representante de la línea (es) el ajustador, supuestamente. Me están intimidando, diciendo que yo tengo que pagar los gastos del autobús y de la pérdida que tenga la cooperativa".



Explicó que tanto su coche como el autobús fueron trasladados al corralón, donde le fue comunicado que él había sido el culpable.



"El perito me dijo que yo tuve la culpa, cuando el que me arrolló fue el (camión). Me pegó, me liberó y me volvió a golpear con toda la intención de dañarme, yo a él ni lo conozco. El autobús es de la línea Alfa que va de Xalapa a Rotonda y Teocelo".



Asimismo, señaló que el perito tuvo un comportamiento grosero, añadiendo que tiene preferencia hacia la cooperativa del transporte público.



"El perito valuó mi coche en 3 mil pesos, como pérdida total y me dijo que eso iba yo a recibir de parte de la aseguradora. La fiscal me dijo que todo depende de lo que le pase el perito, o sea que no se me está haciendo justicia. El número de la unidad es 208F y el nombre del conductor es Diego Ruiz López", concluyó.