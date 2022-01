Habitantes de Coatepec denuncian cobro “doble” por parte de CMAS

Habitantes del municipio de Coatepec denunciaron que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) ha realizado cobros “dobles” en los últimos días.Al respecto, vecinos aseguraron que, a pesar de haber hecho sus pagos anuales anticipados, les han llegado recibos donde se les está cobrando el servicio nuevamente.“(CMAS) está cobrando demás a las personas, por ejemplo, en mi casa ya pagamos el recibo anual anticipado esta semana, lo pagué el lunes y hoy jueves me llega un recibo que tengo que pagar el mes que está corriendo porque no he pagado”, indicó María Guadalupe Sosa Luna, una de las afectadas.Señalaron que el personal de la Comisión argumenta fallas en el sistema para realizar los cobros excesivos.Finalmente, los pobladores advirtieron que no realizarán otro pago, por lo que urgieron al Ayuntamiento de Coatepec a supervisar la operación de dicho organismo para evitar que continúen los abusos en el cobro del servicio.