Habitantes de Coatepec denuncian otro tiradero de desechos a cielo abierto

Aunque la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) acudió al llamado de los pobladores de Tuzamapan y Vaquería en Coatepec, debido a un tiradero a cielo abierto que el Ayuntamiento pretendía habilitar en un terreno cercano a ambas localidades, existe otro punto rumbo a Tepeapulco, donde el Rastro Municipal deposita todos sus desechos, así lo denunciaron ciudadanos.De acuerdo a información, en un terreno ubicado a pocos metros de Vaquería rumbo a Tepeapulco en la carretera que va hacia Chavarrillo, el Rastro Municipal lleva meses tirando ahí su basura, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto.“Existe otro lugar donde el Rastro Municipal deposita los desechos, siguen tirando, ya llevan mucho tiempo que lo están ocupando”, mencionaron.Y es que acusaron que el Ayuntamiento de Coatepec no tiene donde tirar la basura urbana, por lo que se la han pasado buscando un terreno, y apenas el jueves pasado intentaron usar un predio situado entre Tuzamapan y Vaquería.No obstante, los vecinos al darse cuenta de que una góndola y un camión iban rumbo a esa zona de cañales y sembradíos de limón, los alcanzaron y los detuvieron, impidiendo así que tiraran la basura.“No dejamos que tiraran ningún carro, no se hizo un tiradero, tuvieron el propósito de hacerlo el jueves venía un carro y un tráiler, pero no se dejó. El viernes nuevamente pretendía tirar un carro, pero no lo hizo, también se detuvo. El viernes en la tarde hubo reunión con locatarios de limón y caña, y se levantó un acta donde todos firmaron que no al basurero”, explicaron.Asimismo, los vecinos dijeron que la autoridad municipal nunca les informó que se habilitaría un Centro de Transferencia, aun así, aseguraron que no permitirán que se instale ningún basurero.“No iba a ser un Centro de Transferencia, sino un tiradero a cielo abierto. La basura la iban a echar encima del monte, nunca nos dijeron nada, nos dimos cuenta porque vimos los carros cargados, se oían rumores, y los seguimos”, relataron.Del mismo modo refirieron que acudió la PMA, pero al no encontrar desechos, no se levantó la denuncia.Sin embargo, sí hicieron el llamado nuevamente a las autoridades ambientales, para que ahora vayan al otro punto en Tepeapulco y se clausure el terreno que se usa para tirar los desechos del rastro del municipio.Alcalde negó que haya basureroPor su parte el Alcalde, Enrique Fernández Peredo, negó que entre Vaquería y Tuzamapan exista un tiradero, pues aseguró que no hay basura.Admitió además que la PMA fue al predio, pero no se encontró el basurero, por lo que no hubo clausura.“La PMA en compañía con nosotros acudió al predio, no hay ningún basurero como tal, el lugar donde indicaban los pobladores no tiene basura, porque se ve que es una zona de cañal, la PMA que venía a clausurar dijo que quedaba sin efecto porque no había nada. Al parecer los pobladores están tranquilos pues ya no se ha tenido ningún informe”, finalizó.