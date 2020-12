Habitantes de colonia irregular temen posible desalojo, en Orizaba

Habitantes de la colonia Libertad Agrarista acudieron a palacio municipal para solicitar apoyo, pues hay una persona que se presenta como albacea del propietario de los 113 lotes que ocupan desde hace más de 20 años y les está exigiendo pagar 140 mil pesos por sus terrenos y 30 mil los quiere de inmediato.



Relataron que una persona de nombre Teresa Hernández llegó en esta semana y por medio de un vecino, que dice que es su conocida, exigió un enganche de 30 mil pesos por predio y mensualidades de 10 mil pesos.



Indicaron que hace 21 años ellos llegaron a ese lugar como paracaidistas por ser de muy bajos recursos y a lo largo de este tiempo han ido levantando sus casitas.



Señalaron que se trata de personas que se desempeñan en el comercio, albañilería, como veladores y otros oficios, por lo que no están en condiciones de pagar las cantidades que les están exigiendo.



Comentaron que desde hace una semana se dieron cuenta que llegaba gente extraña a esa colonia para realizar mediciones del terreno.



Reconocieron que no cuentan con escrituras, pero cumplen con sus pagos de predial.



Agregaron que son 113 lotes, pero viven más familias, pues en algunos casos son hasta 3 familias las que habitan en cada predio.



Los vecinos hablaron con el alcalde Igor Rojí López quien les explicó que no los pueden desalojar sin una orden de por medio, además de que el Ayuntamiento no tiene ninguna notificación de Catastro del Estado o alguna otra dependencia, por lo que se analizará este asunto y se les dará acompañamiento.