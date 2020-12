Habitantes de comunidad de Tenampa temen brote de COVID-19 tras fiesta patronal

En el municipio de Tenampa, temen que se dé un brote de COVID-19 luego de que el pasado lunes celebraron la fiesta patronal y un baile popular, con la autorización de la presidente municipal, Olga Lidia Sánchez Reyes; eventos en los que no se cumplieron las medidas sanitarias, como la sana distancia y el uso del cubrebocas y gel antibacterial.



De acuerdo con informes de la misma ciudadanía de este municipio, el evento se realizó en la comunidad de El Xúchitl, de donde es la Alcaldesa, donde se congregaron al menos unas 700 personas, tanto en la celebración religiosa como en el baile popular.



Comentaron que a pesar de que la Secretaría de Salud exhortó a los Alcaldes del Estado a que no bajen la guardia ante la pandemia de COVID-19, la Presidenta Municipal hizo caso omiso por darle el gusto a su pueblo sin tomar en cuenta que existe el riesgo de que se pueda dar un brote de COVID-19.



Pidieron a la Secretaría de Salud que haga un llamado enérgico a su Alcaldesa para que haga respetar las medidas sanitarias, pues se pone en riesgo la salud de familias que están haciendo el esfuerzo de quedarse en casa.



Si bien es cierto que se han dado pocos casos y muertes por esta epidemia, comentaron que no hay que esperar a que se dé un brote y sea de lamentables consecuencias.