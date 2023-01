Habitantes de Ixhuatlancillo denuncian pésimo servicio de agua potable

C. Fernando Ochoa VergaraPresidente electro del Municipio de IxhuatlancilloP R E S E N T EPor medio de la presenten, los habitantes de la Privada San Marino, Col. Unión y Progreso perteneciente al Municipio que usted representa como servidor público. Hace de su conocimiento y de manera extensiva la grave situación que se vive con relación al suministro de agua entubada desde que inició su actual administración.Cabe señalar, que el suministro de agua es una necesidad básica que cada habitante que paga sus impuestos en tiempo y forma, como es el caso, debería de recibirse. Sin embargo, durante todo el año 2022 el servicio ha sido intermitente y con largas esperas de hasta más de un mes sin dicho servicio.Entendemos que hay situaciones ajenas a la administración que no se pueden resolver de manera rápida, lo que no es admisible es que durante todo el año 2022 intenten tomarnos “el pelo” con historias con tintes maquiavélicos, tales como, que no funciona la bomba, que les “cierran” las válvulas, que los niveles de agua están bajos (y el año pasado llovió a cantaros), que tienen aire las tuberías, que no hay reportes de falta del suministro y la lista puede seguir de manera casi interminable. ¿Cómo se supone que se deben de hacer los reportes si el teléfono del ayuntamiento "no funciona" y el responsable del agua ya nos bloqueó a todos? ¿O simplemente desconectaron el teléfono para no seguir teniendo quejas?Todo lo anterior demuestra una entera falta de respeto, atención y compromiso por parte de toda la administración, dado que no es un problema aislado y aqueja a varias colonias de este Municipio.Lo que solicitamos es que se nos informe públicamente que es lo que se está haciendo para resolver el problema, ya que surtir agua con pipas no es la solución. Y justo en ese tema, es un problema para que nos surtan el agua por esta vía. No hay planeación, organización o un plan de contingencia para dicha problemática. Tardan más de un mes en enviar una pipa a la privada y vienen de mala gana como si nos estuvieran haciendo un favor.En aras de la transparencia y con base en lo publicado el pasado 31 de diciembre de 2021 en la Gaceta Oficial, el Municipio tuvo acceso a un presupuesto de $67,963,055.72 para el ejercicio 2022 de los cuales alrededor de $13,000,000.00 fueron para pago de nómina, ¿cuánto del presupuesto restante se aplicó para resolver la problemática del agua? Y no nos referimos a las pipas (incluyendo diésel, pago de choferes y/o pago de cuotas para llenar las mismas).Sin más por el momento, agradecemos el tiempo prestado para atender dicho correo y quedamos en espera de su pronto respuesta.ATENTAMENTEHabitantes de la Privada San Marino