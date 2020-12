Habitantes de la comunidad La Gloria, en Perote, denuncian tala clandestina de yuca

Este mensaje va dirigido principalmente para PROFEPA.



Somos habitantes de la comunidad de La Gloria, en Perote y queremos dar a conocer que el día de hoy, 8 de diciembre del 2020, hubo tala clandestina de yuca en el ejido de La Gloria y nosotros como habitantes al ver esto, acudimos al apoyo de nuestras autoridades ejidales para que nos aclararan si ellos habían dado permiso para que se llevara a cabo esto.



El comisariado se deslindó diciendo que no tenía conocimiento, es por esto que pedimos el apoyo de las dependencias correspondientes para que pongan más atención a nuestra comunidad, ya que esto y otros problemas más se han venido dando desde mucho tiempo atrás sin recibir apoyo o solución alguna a dichos problemas.



Por esta razón le pedimos a PROFEPA que acuda al lugar a hacer la respectiva revisión, ya que la policía que asistió al lugar no hizo absolutamente nada, pues según no había delito que perseguir, dejando ir al camión que había cargado la yuca y el cual no contaba con ningún permiso de alguna autoridad que avalara esta acción.