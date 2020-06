Habitantes de Los Torrentes, en Veracruz Puerto, contra instalación de gasera

Vecinos del fraccionamiento Torrentes, en la zona norte del puerto de Veracruz, se manifestaron de manera pacífica para protestar por la presunta construcción de una planta de gas de la empresa "Atlántico" en esa zona urbana.



Aseguran que pondrían en riesgo a los estudiantes de tres planteles educativos.



Saben que se requieren por lo menos 30 firmas para que les sea otorgado todos los permisos de construcción y temen que por temas políticos, se autorice que se asiente la gasera.



"Alrededor del terreno hay un kínder, una guardería, una secundaria; en la entrada hay una primaria. Por lo tanto, no queremos una gasera aquí, no lo vamos a permitir, por 30 firmas que sí estén a favor, no van a ir en contra de 200 que digan que no. No queremos que nos pasen por alto", dijo Karla Flores.



Señalan que algunos jefes de manzanas están trabajando de manera irresponsable porque no informan a los vecinos de lo que está pasando, por ello, se darán a la tarea de recaudar firmas en contra de que se construya la planta de gas.



"Por parte de la gasera Del Atlántico nos mandaron a un representante para avisarnos o más bien para encuestar que iban a poner una planta aquí, según pequeña. Pero por los peligros que conlleva, me llamó la atención que tuvieran los permisos, empecé a platicar con los vecinos y me di cuenta de que no todos estaban enterados".



Una vez que se recauden las firmas de inconformidad, serán presentadas al Alcalde de Veracruz y si no hay respuesta, están dispuestos a acudir a un amparo.



"Hay jefes de manzana que no trabajan, que no informan a la gente. Lo que queremos es recaudar firmas de inconformidad, ya sea por el miércoles ciudadano, por un amparo. Fuimos al edificio Trigueros ayer", refirió.



Los vecinos señalan que al encarar al personal de la gasera que pasaba por sus casas para encuestarlos y ofrecerles cursos de manejo de extintores, se dieron cuenta que buscaban la firma de asistencia para utilizarlo como "de acuerdo".



En Los Torrentes son 54 cuadras, aunque no todas las casas están habitadas, si es una de las zonas de mayor concentración de viviendas.