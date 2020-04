Habitantes de Omealca protestan porque Alcalde de Coetzala los dejó 20 días sin agua

Habitantes de la localidad de Tenejapa, municipio de Omealca, se manifiestan en el Palacio municipal de Coetzala para exigir que le den el agua que les corresponde, luego que aseguran tener la concesión de este vital líquido del nacimiento que se ubica en el municipio de Naranjal.



Comuneros expresaron que desde 1982 promovieron el agua y lograron los permisos ante la CONAGUA, por lo que ellos a pala y pico introdujeron la red y hoy el Alcalde de Coetzala, Gerardo Torso Acahua Apale, les cerró la llave de paso por más de 20 días.



El argumento del Alcalde ahora es que no le alcanza el agua porque le está dando el vital líquido a la comunidad de Coetzapotitla.



Los comuneros de Tenejapa expresaron que la tubería es de 6 pulgadas y lo que piden es agua, y si le dieron agua a la comunidad de donde es el Alcalde, (Coetzapotitla) es su problema; ellos quieren el agua que les corresponde que son 3 pulgadas de agua.



Señalaron también que si quiere darles agua, que les dé del pozo que supuestamente construyó en Coetzala.



Sin embargo, dijeron que es una obra que no concluyó pero que en su informe del segundo año lo declaró como terminado; por lo que pidieron que termine ese pozo para que tengan agua sus comunidades y no les quiten lo que por años les corresponde.