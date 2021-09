Habitantes de Poza Rica y Coatzintla exigen ser incluidos en censo de damnificados

Personas que dijeron ser damnificados del huracán Grace se plantaron en las oficinas de la Delegación Regional de la Secretaria del Bienestar para exigir ser incluidos en el censo de daños ya que aseguran que no fueron tomados en cuenta.



Expresaron su inconformidad sobre el proceso de registro de personas afectadas ya que consideran que se cometen injusticias.



Solicitaron a los servidores públicos de esta dependencia que amplíen al período de censo porque en los recorridos solo a unos cuantos se les incorporó, lo cual no representa ni el 50 por ciento del total de afectados en los sectores que representan, algunas colonias y comunidades de Poza Rica y Coatzintla.



Aseguraron que ninguna autoridad les ha brindado ayuda cuando están enfrentando problemas económicos para cubrir daños por el paso del huracán y por la pandemia.



A pesar de los altos índices de contagio de COVID-19 y de mantener a Poza Rica en semáforo epidemiológico en color rojo, cientos de ciudadanos protestaron en las oficinas de la dependencia.



Con fotografías en mano de sus viviendas que quedaron sin techos y muebles. Los inconformes no fueron atendidos pese a mantenerse por varias horas en esta medida de presión.



De las personas que se identificaron como habitantes de la comunidad Miguel Hidalgo en Coatzintla dijeron que al menos más de la mitad de la población afectada no pertenece al censo que este jueves se daría por concluido.