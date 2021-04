Habitantes de Puente Nacional y La Antigua protestan por falta de agua

Este lunes usuarios inconconformes del municipio de Puente Nacional y La Antigua bloquearon el acceso al personal de Comisión Municipal de agua Potable y Saneamiento de La Antigua, demandan la falta de agua potable, problema que padecen desde hace cuatro años.



Habitantes de la colonia Miguel Alemán del municipio de Puente Nacional, así como de La Antigua protestaron por el cobro del suministro del vital líquido pese a que no les llega.



El organismo municipal no quiso invertir en infraestructura, lo que ha provocado fallas constantes de día como de noche, comentaron Rosa Elia Arriaga Sánchez, Martín Morales Lagunes, Marcos Ambros Ambros, y Mario Fuentes Morales, quienes exigieron una solución y no más falsas promesas.



“Mediante un lenguaje técnico nos querían envolver nuevamente, pero está vez no será así. Queremos obras, no más excusas. Desde el inicio de esta administración estamos recibiendo puras mentiras”, señalaron los inconformes.



Los usuarios inconformes señalaron al director del C.M.A.P.S, Fausto Villamil Gómez, de no resolver esta problemática tanto en La Antigua como en Puente Nacional.



Cabe mencionar que al lugar acudió Lorenzo López, regidor segundo y encargado de la comisión de agua potable, quien trató de disuadir a los inconformes.



En el lugar, los inconformes dieron a conocer al regidor como en ese momento se desperdiciaba agua potable afuera de la casa del alcalde José Cruz Lagunes Sánchez.



Los pobladores aseguran que la mayoría del cabildo no paga agua en sus negocios, fomentando así la corrupción, dejando sin el vital líquido a la ciudadanía con estos extremos calores.



Antes del mediodía, a petición de los usuarios inconformes llegó Jose Cruz Lagunes Sánchez, alcalde de La Antigua, a dialogar con los afectados para tratar de llegar a un acuerdo.



Usuarios que llegaban a pagar se retiraron molestos porque no pudieron realizar el pago, argumentando que después le añaden cobros moratorios por solo un día de atraso.