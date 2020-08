Habitantes de la comunidad de Jalapilla, Municipio de Rafael Delgado, se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo, en Xalapa, para exigir la renuncia de la alcaldesa Isidora Antonio Ramos.



De acuerdo al comisariado ejidal Otón González Valerio, la munícipe no ha hecho obra pública en la localidad, las calles están en total abandono, "cierra comercios, cierra el panteón", dijo.



"Si eso es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, que quería gente decente, pues ahí está uno de los más horribles servidores que puede tener MORENA. La Alcaldesa realmente desconoce a Jalapilla, no hay obra para Jalapilla".



Bloqueando por unos minutos la calle Enríquez, señaló que desde el inicio de su administración nunca se acercó con los habitantes para informar proyectos a la comunidad.



"Estamos en total abandono, con la policía espanta a toda la gente, les hace maldades, no sabe ni qué es lo que quiere", finalizó.