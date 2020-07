Habitantes de Río Blanco opinan que Alcaldía carece de estrategia contra pandemia

La ausencia de campañas de sanitización y de estrategias preventivas por parte del Ayuntamiento de Río Blanco, ocasionaron en colonias de Río Blanco un alza severa en cuanto a casos confirmados de COVID-19, pero también de sospechosos y decesos.



Solo después de Orizaba, Río Blanco acumula el mayor número de casos en la región del Valle, con 117 pacientes confirmados, 56 sospechosos y 5 decesos de oriundos del municipio.



Los rioblanquenses denuncian públicamente la falta de operatividad y de estrategias de un Comité de Salud Municipal para frenar los contagios, porque el Cabildo del Ayuntamiento nunca lo nombró.



Exhiben ciudadanos de las colonias Álvaro Obregón, Modelo, Centro y Tenango que en el Municipio no se dejaron de celebrar fiestas familiares, y mientras los bares y cantinas trabajaron clandestinamente, los espacios deportivos sí fueron cerrados.



"Estamos en un Municipio ingobernable donde la gente no pide permiso, cierra calles e instala carpas para la convivencia. Proliferan perros en la calle, no hay un buen servicio de agua y hay inseguridad en todo momento", señaló Concepción "N", residente de Paseos de Tenango.



Otra de las quejas recientes es que directivos y personal de la escuela primaria "Instituto Patria", ubicada en Camino Nacional número 34, colonia Los Pinos de Río Blanco, mantienen trabajando a su personal, arriesgando la salud pública en tiempos de pandemia.



Por todo ello, la administración que dirige David Velásquez Ruano ha sido criticada y exhibida con plantones, cierre de calles, y manifestaciones como la ocurrida el fin de semana.



Un grupo de jóvenes deportistas realizó las tradicionales "cascaritas de futbol", como protesta a la decisión del Alcalde de fraccionar una unidad deportiva para construir una escuela.