Habitantes de Sierra Alta, en Coatepec, se oponen a deslinde de tierras

Este lunes la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) acudió al Municipio de Coatepec para hacer un deslinde de tierras en la zona conocida como Sierra Alta, esto a pesar de que alrededor de mediodía participarían en una rueda de prensa en conjunto con el Ayuntamiento del Pueblo Mágico para dar a conocer pormenores de la situación legal de esta zona.



Y es que de acuerdo a propietarios que cuentan con escrituras que los avalan como legítimos dueños de terrenos, a la calle Roa Bárcena arribó personal de la dependencia para efectuar el deslinde, el cual pretende beneficiar a una agrupación que se hace llamar Central Independiente de Obreros Agrícolas Campesino, la cual durante años se cambia de nombre y se ha dedicado a apropiarse de terrenos devastando la vegetación y las especies que habitan en el lugar.



Al respecto uno de los afectados, Eduardo Carrión, refirió que se trata de un grupo de personas que "desde la época de Rafael Hernández Ochoa querían apropiarse, pero él les dijo que no, que no es zona libre, que es propiedad de la nación. Ha habido juicios y ha ido gente a la cárcel, han actuado y han seguido haciendo cosas a nombre de otras personas pero son los mismos pillos de siempre, vienen de la zona de Coatepec y Xico", detalló.



Explicó que esta agrupación quiere tener propiedades en estas 2 mil hectáreas que abarcan los predios de Jinicul Manso, Capotal, Sarajillo, Plan de San Antonio, en las que hay ejidos y propiedad privada y construir zonas habitacionales.



Sin embargo, aseguró que con esto destruirían los sistemas ecológicos, pues se trata de un pulmón que, de desaparecer, afectaría no sólo a Coatepec y al Cofre de Perote, sino a la cuenca del río La Antigua.



Comentó que esta organización tiene ya varias denuncias, además de que acusó que amenazan y amedrentan a los propietarios cuando se les intenta sacar.



Recordó que en 1980 autoridades estatales desmantelaron un campamento que tenían; sin embargo, siempre buscan la forma de regresar y apropiarse de los lugares.



"Ya es la inseguridad que ronda en la zona, a nuestras familias y a nuestros bienes", sostuvo.



Señaló que la SEDATU dio lanzó un documento dando a conocer que se haría un deslinde en plena pandemia por lo que los afectados decidieron actuar.



"La gente que dice ser de SEDATU no se han identificado como tal, permanecen aquí y no vamos a permitir el acceso hasta que nos diga qué se está haciendo", precisó.



Acusó que la dependencia tiene conocimiento de que los invasores pretenden apropiarse a través de una constancia falsificada de posesión de 2 mil hectáreas emitida por la Agente Municipal de Tapachapan, quien ya desconoció el documento y ya se interpusieron denuncias por estos hechos.