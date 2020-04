Habitantes de Tlalnelhuayocan lamentan que Alcaldía no refuerce medidas ante pandemia

Habitantes de San Andrés Tlalnelhuayocan lamentaron que las autoridades locales no intensifiquen las acciones de prevención ante la contingencia sanitaria, luego de que se anunciara el primer caso de COVID-19 en ese municipio.



Y es que según vecinos de la cabecera municipal, aseguraron que no han visto personal que esté haciendo limpieza o sanitización como en otros municipios, incluso indicaron que al Palacio Municipal no acude ninguna autoridad municipal.



“A ellos nos les importa, mientras ellos estén bien. Su administración está muy mal, acá no vemos apoyo en nada. El Alcalde no da la cara, nunca da la cara, no ha hecho nada, como dos veces mandó el carrito que anduvo gritando que hay que tener precaución y eso fue todo, nunca nos ha apoyado”, expresó un vecino entrevistado.



Asimismo, señalaron que si toman precauciones es porque los ciudadanos se preocupan y ven noticias, donde les indican cómo cuidarse.



“Nosotros siempre vemos la televisión y vemos las medidas y tenemos precaución, lavarse con agua, también las campañas del dengue, porque el Alcalde no hace nada”, insistieron.



Y es que además, se quejaron porque en los últimos días han sufrido escasez de agua, por lo que la contingencia se hace aún más complicada al no tener el líquido para el lavado de manos y el aseo de viviendas.