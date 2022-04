Habitantes de Tlaltetela carecen de agua potable desde hace mes y medio, denuncia

Director General de Al Calor PolíticoPresente.Estimado PsicólogoLe escribo para solicitar su intervención con la publicación de esta queja, resulta que soy una persona que constantemente viaja al municipio de Tlaltetela, Veracruz, donde en la cabecera Municipal como las comunidades cercanas,desde hace aproximadamente mes y medio, sin que los encargados del Organismo Operador de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz en esa cabecera municipal, hagan algo al respecto para solucionar ese problema, pero eso sí, los recibos del agua llegan puntual para exigir el cobro de un servicio que la ciudadanía no recibe, e incluso, hay usuarios que han efectuado el pago anual anticipado, sin que reciban agua en sus hogares.Por ello, a nombre de esa gente que está amedrentada con la amenaza de que si se quejan o manifiestan por ese mal servicio, se les retirarán los apoyos que reciben del Gobierno Federal, por ello, a título personal le hago un llamado al Gobernador del Estado, al titular de la Comisión del Agua del Estado de Ignacio de la Llave, para que tome cartas en el asunto, en lugar de andar promocionando la revocación de mandato, como si fueran un gobierno que cumple a la ciudadanía, la tiene muriéndose de sed, y el alcalde en turno, no ha mostrado, más que su apatía ya que tampoco hace las gestiones necesarias para solucionar esta terrible carencia del vital líquido.Ojalá los funcionarios estatales de la CAEV den una ejemplar reprimenda a los encargados del Organismo Operador de la Comisión del Agua en ese Municipio, donde hacen caso omiso a cualquier reclamo o aclaración que hacen sus paisanos, porque como visitante también nos vemos afectados ante esa carencia de agua, donde hay adultos mayores, personas con capacidades diferentes y madres solteras enfermas que tienen que estar comprando agua de garrafón para cubrir sus mínimas necesidades y pagando servicios que no reciben.Sin otro particular, le envío mi agradecimiento por ser partícipe en la difusión de las injusticias que se cometen en contra de la ciudadanía por parte de los funcionarios “públicos” que no cumplen con sus funciones con honestidad, responsabilidad y vocación de servicio.AtentamenteNombre (...)