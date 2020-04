Habitantes de Villa Unión, en Fortín, sin servicio médico por cierre del centro de salud

Habitantes de la comunidad Villa Unión exigen a las autoridades competentes, servicio en el centro de salud ubicado en este lugar y que fue inaugurado el año pasado.



Al respecto, Pedro Yopihua, agente municipal señaló que hace dos semanas por parte de la Jurisdicción Sanitaria les indicaron que ya no habrá servicio por la pandemia de COVID- 19 y las consultas se reanudarán hasta el mes de julio, por lo que quedan indefensos ante cualquier situación.



Ahora tienen que acudir al servicio particular pues no hay médicos en este lugar que los atienda, esto en plena contingencia de coronavirus.



En este lugar son unos 2 mil habitantes que quedaron a la deriva pues Fortín no cuenta con un hospital, tienen que ser trasladados a Orizaba o Córdoba por eso piden que las autoridades reactiven las consultas médicas, pues tampoco tienen dinero para pagar médico particular.



Finalmente mencionó que la situación en salud es complicada para la gente de esta comunidad pues son de escasos recursos y todavía se tienen que trasladar a otros municipios para ser atendidos pues en el centro de salud ni hay medicamentos y mucho menos médico hasta nuevo aviso.