Habitantes exigen anular elección de agente municipal en comunidad de Tuxpan

Tras señalar presuntas irregularidades y el supuesto favoritismo de la Junta Municipal Electoral (JME) hacia un candidato en la elección de agente municipal, un grupo de habitantes de la comunidad Cruz Naranjo se inconformó y exigió que se repita el proceso.La elección se efectuó el sábado pasado, 19 de marzo, pero sin el quórum del 50 por ciento más 1 de los ciudadanos que tienen derecho a votar en el poblado, señaló la presidenta del Comisariado Ejidal, Josefina Zavala Folgueras.Añadió que en la comunidad hay al menos 500 residentes con derecho a voto, pero la elección se efectuó con la presencia de 57, pues dijo que no se notificó de manera oportuna sobre la fecha de la asamblea electiva.Asimismo, añadió que de los seis aspirantes a solamente uno se le dieron facilidades en el trámite, mientras que al resto se les pusieron trabas y hubo dilación en el proceso de registro por parte de la JME.“Simplemente no les dieron chance porque los rechazaban a cada momento y les argumentaban que les hacía falta uno u otro documento, haciéndolos perder el tiempo, sin tomar en cuenta que son gente del campo que no podían estar viniendo a la ciudad a cada rato, ya que también les representa un gasto, hasta que los cansaron”, manifestó.Ante ello se validó solamente el registro deKaren Pérez Sandoval, quien inscribió como suplente a su papá, Anselmo Pérez, lo que consideraron como otra irregularidad, por lo que exigen que se repita el proceso y que esta vez se respeten los usos y costumbres de la comunidad para la elección, misma que, dijo, siempre se ha definido a través de una asamblea en la que se propone a los prospectos y ahí mismo se efectúa el nombramiento por mayoría.Añadió que el recurso de inconformidad fue planteado ante la JME, por lo que esperan que se anule el proceso y se convoque a una elección extraordinaria.