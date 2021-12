Habitantes logran que CMAS Xalapa les instale tomas domiciliarias

Integrantes del Frente Veracruzano Social (FREVESOL), que habitan en diversas colonias cercanas al Sumidero, suspendieron la protesta que tenían prevista para este martes en las oficinas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), luego que lograran que la paramunicipal les instalara tomas domiciliarias solicitadas.Al respecto, Carlos Hernández Arriaga, representante de la agrupación, señaló que tras el diálogo con funcionarios de CMAS consiguieron el acceso al vital líquido en sus hogares.Y es que el organismo operador se había negado a instalarle los medidores de agua, debido a que habitaban zonas irregularidades; no obstante, hoy llegó a un acuerdo con los agremiados a FREVESOL que acudieron a sus oficinas."Ya ahorita venimos unos poquitos a ver porque ya van a contratar nuestros compañeros el día de hoy. El día de ayer ya estuvo el material, fue la máquina y estuvieron trabajando", indicó.El líder de esta organización precisó que por este motivo decidieron cancelar la manifestación que pretendían hacer en la explanada de la paramunicipal por parte de vecinos de la colonia Gobernadores, que no contaban con el servicio hídrico de manera oficial.“El día de hoy se iniciarán las contrataciones, queremos agradecer la buena voluntad del director, Jorge Ojeda Gutiérrez y de todos los funcionarios que se pusieron a trabajar y nos brindaron el apoyo. No es que queramos protagonismo, es una necesidad que tenían nuestros compañeros agremiados", afirmó Hernández Arriaga.