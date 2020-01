Habitantes se dicen afectados por pleito entre Síndico y Alcaldesa de Jamapa

En demanda de que se abra el Palacio y DIF Municipal de Jamapa, habitantes se manifestaron afuera de las instalaciones del Poder Judicial en Boca del Río, asegurando que debido a los conflictos entre la alcaldesa Florisel Ríos Delfín y el síndico Julio César Sosa Villalbazo, se han cancelado los trámites administrativos y servicios médicos.



Desde hace 15 días, el síndico tomó el Palacio en demanda de la destitución de personal del confianza, sin que se llegue a un acuerdo, esto ocasionó que se suspendieran las consultas en el DIF y con ello, la entrega de medicamentos.



"No es posible que tengan tomado el Palacio cuando el pueblo (necesita) el servicio; queremos que nos solucionen eso. Que abran el DIF y el Palacio Municipal, ya los problemas personales que ellos tengan que los arreglen (aparte)", dijo una de las manifestantes.



Los inconformes aseguraron no pertenecer a algún partido político o que siguieran alguna instrucción por parte de la Alcaldesa para manifestarse porque los medicamentos que se proporcionan ya se echaron a perder, porque incluso, les cortaron la luz.



"Venimos por nuestro pie y basta ya de la injusticia que nos están haciendo a todos, necesitamos medicamentos, consultas, necesitamos papeles. Las personas diabéticas que necesitan medicamentos, que necesitan el servicio, los medicamentos se están descomponiendo porque cortaron la luz y no dejan que trabajen para que repartan a las personas", dijo Elsa Espinoza Lara.



Los pobladores de Jamapa pidieron medicamentos para el tratamiento de diabetes e hipertensión, los cuales son incosteables para ellos.



Desde hace dos semanas, los conflictos entre el cuerpo Edilicio de Jamapa ocasionaron que el Síndico y Regidores sellaran el Palacio, impidiendo la entrada a la Alcaldesa y desde entonces, no hay servicios en el Ayuntamiento, ni en el DIF.