Habitantes y comité de La Concepción decidirán si comparten agua, en Jilotepec

El alcalde de Jilotepec, Sergio Fernández Lara, informó que la comunidad de La Concepción no se está negando a otorgar agua a Las Lomas, localidad donde recientemente sus pobladores se quejaron por estar sufriendo de desabasto del líquido pero aclaró que este tema tendrá que decidirlo el Comité del Agua de La Concepción en una asamblea general con una parte de los habitantes.



Y es que el edil refirió que La Concepción cuenta con una concesión otorgada por la localidad de Rincón de Chapultepec en Coacoatzintla, lograda por el Sindicato Nacional del Ingenio para su unidad habitacional y ocho congregaciones más.



Mientras que Las Lomas, anteriormente se abastecía de dos manantiales del municipio de Tonayan; sin embargo, empezaron a tener problemas para surtirse, por lo que decidieron conectarse de manera arbitraria a la línea de conducción de agua de La Concepción, por lo que ya existe una situación ríspida entre esas localidades.



“La línea de conducción atraviesa el municipio de Coacoatzintla y pasa por varias comunidades y por Las Lomas, esta comunidad decide tomar agua de aquí, sin embargo, esto está ocasionando desabasto en La Concepción. La situación de agua se está agravando en Las Lomas, ellos mencionan que se conectaron en unas cajas de rompimiento de presión e hicieron perforaciones y unos malos manejos”, sostuvo.



Agregó que luego de que los habitantes de Las Lomas decidieran tomar agua del abastecimiento del conjunto habitacional de La Concepción, esto estaría ocasionando desabasto, pues son cerca de 5 mil pobladores quienes obtienen el líquido de ahí.



“La situación es que esta agua no sólo abastece al conjunto habitacional de la Concepción sino hay un excedente que se reparte en otras congregaciones, son 5 mil personas de la Concepción y al tomar el agua Las Lomas, se afecta a la comunidad, ahí se puso ríspido el tema y Las Lomas exige que La Concha le dé agua. Pero el detalle no es tan sencillo, el problema es que esto dejaría desabasto, además de que el día de ayer tuvimos reunión y el Comité de agua mencionaba que no pueden tomar decisiones solos, deben de hacer una asamblea general”, comentó.



El Alcalde explicó que será el próximo martes cuando se lleve a cabo una reunión sólo con representantes de las localidades, pues debido a la contingencia están prohibidas las aglomeraciones y previó que entonces se decida si se les dotará de agua de ese abastecimiento.



“No se logró el acuerdo en una reunión que tuvimos este jueves, de que se les done el agua, no por negligencia sino porque el Comité no se rige solo. El martes la asamblea será sólo con representantes y se tomará la decisión entre estas comunidades”.



Finalmente, aseguró que mientras dure este conflicto, el Ayuntamiento proporcionará pipas a la localidad y éstas no serán cobradas a la población, además de tener un acercamiento con autoridades de Tonayan.