El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, confirmó que serán más de mil escuelas del Estado las que se integrarán al programa La Escuela es Nuestra, sin que esto signifique que vayan a desaparecer.En entrevista, el servidor público acusó que se pretende sacar “raja política” en torno a este tema y la reestructura que se pretende realizar para que otro programa lo absorba.Recordó que este miércoles estuvo en la Cámara de Diputados donde presentó las reglas de operación de La Escuela es Nuestra, pero se pretendió “hacer creer” que el Gobierno morenista no apoya a las Escuelas de Tiempo Completo.Acusó que los demás Estados están viendo afectados “los negocios” que tenían precisamente bajo el argumento de que los niños y jóvenes pasaban mayor tiempo en las aulas, y defendió a Veracruz de esas prácticas“El tema real es que el negocio que hacían con el tema de la compra de despensas para la alimentación de niños y niñas”“Nosotros en Veracruz comprábamos con DICONSA, una empresa de Gobierno en la cual no debíamos alzar ni un solo peso, pero los otros estados nos quisieron meter a que su servidor dio una ponencia en la cual según decía yo que no está bien lo que se está planteando”, dijo.Escobar García enfatizó que los beneficios de las escuelas de tiempo completo ya están inmersos en La Escuela es Nuestra, pero falta coordinar algunas acciones entre la secretaría del Bienestar y Educación para ver qué escuelas son beneficiadas: “y cómo cruzar información para el proyecto pedagógico de las AFIS, que son los Aprendizajes Fundamentales Imprescindibles”.Detalló que a nivel Veracruz son mil 64 escuelas las que están inmersas en el programa de jornada extendida.“Y por eso era mi comentario que debe tener una comunicación Bienestar con nosotros para saber cómo se desarrolla el programa”, sostuvo.Afirmó que ahora son los padres de familia los que deciden acerca de temas relevantes en las escuelas como esta jornada continua y dependerá de ellos determinar incluso si se pagará a los maestros que, a su parecer, cumplan con estas determinaciones.