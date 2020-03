Habrá “cero tolerancia” al acoso sexual, advierte Director de la Normal

El director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, Daniel Domínguez Aguilar, advirtió que habrá cero tolerancia para docentes o trabajadores a quienes se les compruebe que cometieron actos de acoso sexual dentro del plantel.



Y es que dijo que nada de esto se tolerará, pues es la mejor manera de dar certeza a los estudiantes.



En este sentido, admitió que si bien los casos de acoso no son sólo en esa escuela, no puede haber tolerancia.



“El tema del acoso no es (sólo) de la Normal, es un tema muy sensible a nivel nacional. Aquí también hemos iniciado un trabajo, pero para nosotros es una novedad”, refirió.



Agregó que estos casos existen desde hace años; no obstante, es ahora cuando las autoridades “les ponen cuidado”.



Sobre las demandas provenientes del paro de actividades, explicó que el próximo 17 de marzo se reunirán nuevamente con los estudiantes para concretar un diagnóstico sobre los puntos débiles.



“Ellos señalan que hay inseguridad en el puente peatonal. La idea es que en conjunto con el Ayuntamiento nosotros modificar la bajada del puente porque la escalinata cae adentro y queremos buscar que las salidas sean en la parte externa de la escuela y clausurar esa parte porque la señalan como una zona de riesgo”, comentó.



Finalmente, informó que la Secretaría de Seguridad Pública propuso dejar “de guardia” cuatro patrullas; no obstante, se llegó al acuerdo de la también participación de la Policía Municipal para un trabajo conjunto.