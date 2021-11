Habrá clases presenciales, a partir del lunes en escuelas de Tuxpan

Cumplido casi un mes con semáforo sanitario en color verde, decenas de escuelas primarias, que hasta ahora han mantenido actividades a distancia, anuncian que el próximo lunes los estudiantes volverán a los salones de clases.Aunque la delegación regional de la Secretaría de Educación de Veracruz no ha dado a conocer cuántos planteles no han abierto puertas y han trabajado exclusivamente de manera virtual en lo que va de este ciclo escolar, algunos docentes estiman que al menos 10% están en esta situación en el municipio.Al respecto, la maestra Marilú de la Cruz Cruz, directora de la primaria “Miguel Lerdo de Tejada”, fundada en 1885, indicó que en el caso de este plantel los niños regresarán a su salón el 22 de noviembre, tras una ausencia física desde marzo de 2020.La escuela, con sus 750 alumnos y 54 docentes, es la más grande del municipio y fue creada a finales de la época del porfiriato, hace 136 años.Pero el regreso a clases presenciales será con restricciones y medidas sanitarias, con aplicación de gel y toma de temperatura a la hora del ingreso, además de que los actos cívicos continuarán suspendidos y no habrá salida al patio a la hora del recreo; en ese lapso los niños tendrán actividades de esparcimiento dentro del salón, supervisados siempre por los maestros, añadió.Por lo pronto, esta semana se han realizado intensos trabajos de limpieza y entre el sábado y domingo serán desinfectados todos los espacios, para abrir las puertas de los salones el 22 de noviembre, reiteró la maestra Marilú de la Cruz.