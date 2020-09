Habrá dinero federal para obras carreteras en Veracruz, garantiza Diputado

Veracruz está contemplado con obras de infraestructura carretera dentro del Presupuesto de Egresos para la Federación 2021, con proyectos tanto de mantenimiento como creación de vías de comunicación, aseguró el diputado federal por MORENA, Ricardo Exsome.



Detalló que las obras más relevantes son las que conectarán al Tren Transístmico en Coatzacoalcos y las carreteras de Naranjos.



"Dentro de estos proyectos hay dinero de lo que ya pudimos ver, se le va a seguir metiendo dinero al norte, a Ozuluama, Naranjos, Pueblo Viejo, esa carretera que por 40 años estuvo abandonada que se le ha estado metiendo dinero, hay dinero para la zona de Mina-Coatzacoalcos que tienen que ver con accesos y salidas de la ciudad y que van de la mano del Tren Transístmico que va a unir los puertos de Salinas Cruz y Coatzacoalcos", dijo.



En el caso de Veracruz Puerto, se tiene contemplado dos pasos a desnivel en la carretera federal Veracruz-Xalapa, además de la ampliación a tres carriles en el tramo de la Cabeza Olmeca-Aeropuerto.



Esta obra se tiene estimada en alrededor de 170 millones de pesos, de los cuales fueron autorizados 100 millones, por lo que habrá gestiones para que pueda concluirse las obras.



"Para el año que viene está proyectado que se hagan dos pasos a desnivel, uno en la entrada del fraccionamiento La Florida y la otra a la Central de Abasto y con eso se tendría terminado, faltaría la ampliación porque tenemos el problema de invasión de derecho de vía y para ampliar a 3 carriles va a haber que revisar las escrituras de todas esas empresas que tienen construcciones en esa zona".



El legislador señaló que si bien no se trata de un proyecto de presupuesto amplío en recursos debido a la baja recaudación debido a la pandemia por el COVID-19, sí presenta incremento.



"En el Ramo 09 que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no podría dar muchas buenas noticias pero hubo un incremento del 3 por ciento, no se ve afectado, el Gobierno está tratando de dar prioridad para que se reactive la economía", concluyó.