Habrá encuesta y después decreto para quitar horario de verano: AMLO

Al afirmar que “la salud es primero y que por un ahorro de mil millones de pesos no vamos a permitir un daño a la salud”, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a más tardar en dos semanas dará a conocer su propuesta para eliminar el cambio de horario y se realizará una encuesta para que más adelante, por medio de un decreto, se regrese al llamado “Horario de Dios”.En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que ya no se realizará una consulta popular porque “si no, nos va a ruchar el INE, quién sabe cuántos millones va a pedir”.“Ya la decisión, la propuesta nuestra, se va a dar conocer a más tardar en una semana. Si no es la semana próxima la otra. Ya se va a dar conocer la propuesta que tenemos para que se decida el que se suspenda lo del cambio, lo del horario de verano. Ya tenemos todos los estudios y ya nada más sería cosa, ni siquiera de hacer una consulta, porque si no nos va a ruchar el INE, quién sabe cuántos millones va a pedir el INE. No, una encuesta y yo tengo la facultad para enviar una iniciativa”.“Entonces sólo es decir, se va a hacer una encuesta y se va a mostrar el resultado y a partir de lo que decida la gente, ya. Ese es el que se va a quedar, va a quedar el horario que estaba anteriormente, que no quiero decir cómo le siguen llamando a ese horario porque hay que cuidar el Estado laico (...) pero sí lo voy a decir, el 'Horario de Dios'”, dijo el presidente López Obrador.- ¿Sería decreto lo que se va hacer?, se le preguntó.- Sí, es lo que procede. Nada más que de todas formas vamos a hacer la encuesta para mostrar y se va a dar la información, contestó.En el salón Tesorería, López Obrador llamó a la población a que de manera voluntaria haga el compromiso de ahorrar energía eléctrica.“No por mil millones de pesos vamos a permitir un daño a la salud, de todas formas todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque ¿qué ha venido pasando? Se ha reducido el ahorro, porque se están utilizando lámparas que utilizan menos y por una serie de factores”.“Entonces, antes era poco más lo que se gastaba y ahora el ahorro es menor. Entonces podemos bajar todavía más si todos ayudamos y nos ayudamos con un programa para no gastar energía de manera innecesaria y hacer todos un compromiso de ahorrarla, el Gobierno y los particulares, de manera voluntaria, convencidos de que a todos nos conviene”, concluyó.