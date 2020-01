Habrá fandango y huapango: invitan al encuentro "De Son a Son", en Xalapa

Con la finalidad de rescatar la música tradicional de las raíces veracruzanas, como lo es el fandango y huapango, miembros del comité organizador, invitaron al segundo encuentro "De Son a Son", a realizarse del 4 al 8 de febrero, en Xalapa.



Zael Bernal Zamudio, integrante del grupo de Son Jarocho "Los Chaneques", enfatizó que el objetivo principal de este evento, es proyectar un festival, el cual pueda mostrar la riqueza musical de México, pues desgraciadamente dijo, la sociedad desconoce su historia cultural.



"México es uno de los países más diversos que hay en cultura, tradición, en todos los rasgos que pueden identificar a un pueblo. Desafortunadamente no nos acercamos a la tradición, no conocemos la historia, estamos desarraigados de nuestras raíces, y nosotros por medio de este festival, tenemos el sueño de mostrar al público Xalapeño lo maravilloso que es nuestro país".



Asimismo, lamentó que en la actualidad, exista otra manera de percibir al pueblo, ya que se está dando otro mensaje a través de la música.



"Hay un mensaje en la música, y para la narco cultura, un fenómeno que nació en México y que es un fenómeno que de alguna manera ha secuestrado a la música norteña y a la música de banda, porque ha transformado sus letras y han cantando algo que completamente no cantaban; era música como el son jarocho que describía al pueblo y de repente se volvió una plataforma para alabar a narcotraficantes".



En ese sentido, Camil Meseguer Rioux, gestor Cultural de la Casa de Nadie, señaló que esta situación, es una lucha social, por lo que con el Festival De Son a Son, defenderán al movimiento jaranero, con actividades culturales, talleres, conferencias y presentaciones musicales, esto, en las instalaciones de la Casa de Nadie y la Casa del Lago UV.