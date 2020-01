Habrá más denuncias contra exduartistas por desvíos en Seguro Social docente

El director del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado, Francisco Pérez Carreón, anunció que en los próximos días interpondrán otra denuncia contra exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas en la administración de Javier Duarte de Ochoa, por el mal uso de al menos 65 millones de pesos de recursos para la operación del instituto.



Recordó que ya hay dos querellas interpuestas contra exfuncionarios, una de la cuales fue para el extitular de SEFIPLAN, Tarek Abdalá.



"En 15 días más se estará presentando una más por mala utilización de los recursos de los mismos trabajadores contra extrabajadores del mismo instituto que ocuparon dinero que no debía ocuparse para esos fines".



“Hubo denuncias, de hecho una de las denuncias y más efectivas fue contra Tarek Abdalá, la denuncia más fuerte es de los trabajadores del Seguro Social de los Trabajadores de Educación", dijo.



Pérez Carreón señaló que las denuncias ya interpuestas fueron promovidas en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, sin embargo, por errores en la integración, durante el año pasado la actual gestión estatal tuvo que "perfeccionar" la querella para que continuara la investigación.



"Se filtró información que dañó el debido proceso y echó abajo la denuncia, la tuvimos que perfeccionar y nuevamente está en curso, la denuncia en la que está mencionado Tarek Abdalá es de la administración pasada y se fincó como no debía, se tuvo que perfeccionar", dijo.



Además de este dinero, se dejó un rezago del 76 millones de pesos de recursos de pólizas y retiro desde el 2012 por 76 millones de pesos que no ha llegado a los trabajadores de la educación que ya están jubilados.