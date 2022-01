Habrá más vacunas para municipios de región Orizaba

El director de Programas Federales de Desarrollo en la región de Orizaba, Rogelio Rodríguez García, anunció que una vez concluida la etapa de vacunación a los adolescentes de 15 a 17 años y refuerzo a los adultos mayores de 6 en este municipio, ya se tienen fechas programadas para siete municipios más.Detalló que este 5 y 6 se estará vacunando a esos grupos de edad y rezagados en el municipio de Coscomatepec, mientras que el 7 de enero se hará lo propio en Ixhuatlancillo, 7 y 8 en Río Blanco e Ixtaczoquitlán; 9 en Mariano Escobedo, el día 10 en Atzacan y el 11 de enero en La Perla.Destacó que en Orizaba la jornada de inmunización tuvo muy buena respuesta tanto en los grupos etarios mencionados como entre ciudadanos que hasta el momento no habían recibido ninguna dosis.Señaló que se trata de población que en su momento no estaba en la ciudad o enfermó y no pudo recibir la dosis correspondiente, además de que también había personas que tenían temor de recibir la vacuna, pero ahora entienden que es una buena opción para protegerse de la pandemia y están acudiendo.Cabe mencionar que para esta jornada que se llevó a cabo en el mercado Cerritos se tenía previsto aplicar alrededor de 4 mil vacunas y al ser único día el personal estaría atendiendo hasta la última persona que llegara a formar.