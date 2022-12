Habrá menos empleos si aumentan salarios, afirma CANACO Córdoba

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Córdoba, Octavio Burguete Barradas, afirmó que aumentar los salarios en 2023 conllevará a que el número de empleos disminuya debido a que repercute en el pago de impuestos, además de prestaciones sociales, pues estos también se incrementan.A la par señaló que prevén que el próximo año sea complicado debido a la cuesta de enero, la inflación, el aumento de salarios que significa pagar más 3 por ciento a la nómina y otros factores que afectarán la economía."Vemos que habrá una economía complicada el próximo año por diversos factores, no solo es la inflación, es la cuesta de enero, el aumento de productos y servicios, es un todo", mencionó.Si bien no prevé cierre de comercios, consideran que no habrá crecimiento o nuevos negocios debido precisamente a la inflación, esto por lo menos en el primer trimestre del año."Una economía diferente porque la inflación nos está pegando a todos, y el aumentar salario se va a la alza todo en consecuencia, si es algo bastante complicado", agregó.