Habrá mesa de diálogo entre SEV, SSP y normalistas: Director

El director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Daniel Domínguez Aguilar, informó que se establecerá una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación e incluso con Seguridad Pública, y el alumnado con el fin de llegar a acuerdos sobre la temática que se reclama y que es seguridad.



"La temática escapa a mis posibilidades, tendrá que ser la autoridad, en un momento determinado la Secretaría de Seguridad Pública pueda intervenir para ver qué respuesta se les da a los muchachos", señaló.



Lo anterior luego de que esta mañana normalistas iniciaran un paro de labores indefinido.



Domínguez Aguilar añadió que conforme evolucione el movimiento y sobre la marcha se irán tomando las decisiones correspondientes.



"Ante una situación de emergencia no puedo tomar todas las previsiones respecto a controles de asistencia. Esperaré a que esto evolucione para ver qué indicación voy a darle al personal si esto continuara mañana”, explicó.



Ellos hablan de un paro indefinido yo ya me comunique con la autoridad correspondiente en este caso con el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior y ya me dio la instrucción del camino que debo seguir", afirmó.



Señaló que desde temprana hora los alumnos se apostaron afuera del plantel y será en un rato cuando ingresen a las instalaciones, por lo que advirtió que una vez que los alumnos estén a cargo, ellos serán los responsables de resguardar los bienes institucionales.



"Tenemos cerrado pues tomamos todas las previsiones de sellar, pues van a tomar todas las instalaciones pero para resguardar los bienes institucionales en común acuerdo con el Comité Ejecutivo Estudiantil sellamos todos los accesos, están levantando el acta correspondiente y una vez esto los alumnos podrán ingresar a la institución", detalló.



Finalmente lamentó que con este paro se vean afectados los alumnos de las instituciones anexas a la Normal.



"Es una de las consecuencias que tiene esto, desde temprano se avisó a los directores de los anexos para que tomaran previsiones. Estaremos pendiente de la mano de las autoridades”, concluyó.