Habrá orden con Seguro de Trabajadores de la Educación: Benjamín Callejas

Ante la problemática que impera en el gremio magisterial por el Seguro Social de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV), el candidato a la Diputación local por el Distrito 10 de Xalapa por el Partido Unidad Ciudadana (UC), Benjamín Callejas Hernández, aseguró que buscarán reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la ley



Explicó que son aproximadamente 500 millones de pesos del SSTEEV, descontados de las nóminas, los que no han sido transparententados y que afectan a los maestros veracruzanos.



"Este seguro lo cotizan más de 80 mil maestros en el Estado. No hay transparencia ni rendición de cuentas. Cuando los docentes del Estado se jubilan, esta media póliza la pueden cobrar dentro de dos años y en ese inter, los profesores fallecen", explicó el también integrante del magisterio.



Detalló que los jubilados no tienen la garantía de recibir este seguro, por lo que se debe exigir al Gobierno Estatal entregar cuentas claras.



"Aquí lo que nos cometan varios docentes estatales que pertenecen al sindicato mayoritario, que es la (Sección) 56 y sindicatos chicos, es que desafortunadamente no se da una transparencia ni rendición de cuentas, en lo que es ese recurso que les están descontando. El SSTEEV es un barco a la deriva que al Ejecutivo estatal no le conviene dar por perdido".



Además, señaló que el órgano de control está fincado en dos sindicatos, sin dar oportunidad a que otros sindicatos estén ahí para poder "vigilar" el uso del recurso a los docentes.



"Han pasado 77 años desde la creación de dicho instituto y han existido muy pocas reformas sustanciales que beneficien directamente al magisterio, se puede decir que este ente gubernamental se ha quedado corto a las exigencias de este nuevo siglo. ¿Dónde está esa carga? ¿Dónde está ese adeudo?", concluyó.