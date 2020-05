Habrá sanciones a comercios no esenciales que operen en zonas de alto contagio

El Comité Técnico de Salud determinó extender la campaña “Aplanemos la curva ¡ahora!” hasta el día 20 de mayo e implementó nuevas medidas para ayuntamientos donde se han elevado los casos positivos a COVID-19.



Autoridades de la Secretaría de Salud, señalaron que la decisión de extender la campaña preventiva, esta se tomó basada en el análisis de las gráficas, donde se observó que, a pesar de que se han elevado los casos, se ha mantenido una velocidad de contagios lenta y constante.



“Así como también la ocupación hospitalaria ha sido constante pero en un número bajo, lo que nos da la capacidad de dar atención especializada a los que lo han requerido, sin embargo, no debemos bajar la guardia, es momento de continuar siguiendo las medidas sanitarias”, puntualizaron.



Por otra parte, informaron que partir de hoy en la zona conurbada de Veracruz - Boca del Río, Poza Rica y Coatzacoalcos, se revisaran que aquellos comercios con actividad no esencial no permanezcan abiertos, de no ser así se procederá a una suspensión.



De igual modo, expresaron que se autoriza a las autoridades competentes de los municipios de Veracruz, Boca del Río, Poza Rica y Coatzacoalcos a implementar los filtros sanitarios en la medida de sus posibilidades.



“Considerando los puntos de entrada que impidan respetar la sana distancia por aglomeraciones, con el fin de limitar la movilidad de personas que no realizan actividades esenciales, sin que esto signifique violentar algún derecho constitucional”.



Así mismo, se dispuso que se continuará con los exhortos a apegarse a las medidas sanitarias en mercados y zonas de comercio, tarea que, especificaron, podrá realizar la estructura de Protección Civil estatal y municipal, con el apoyo de Procuraduría del Medio Ambiente.



Hay que recordar que con la campaña estatal se pide a los veracruzanos que se queden en casa; que mantengan la sana distancia; que designen a una persona para realizar compras indispensables; entre otras medidas para evitar la propagación del virus.