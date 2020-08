Habrá sanciones a sujetos obligados por no actualizar portales de transparencia: IVAI

Los 401 sujetos obligados que al mes de julio no hayan actualizados sus portales de transparencia con toda la información, con excepción de la que está clasificada de confidencial y/o reservada, serán acreedores a un apercibimiento público, multa administrativa y hasta una denuncia penal.



Ello, debido a que los anteriores comisionados integrantes del pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Yolli García Álvarez, José Rubén Mendoza y Arturo Mariscal Rodríguez) dejaron aprobado un acuerdo que establecía que los sujetos sólo tenían la obligación de subir información a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y sería opcional subirla a sus propios portales.



Muchos de los sujetos obligados se acogieron a dicho acuerdo y lo siguieron al pie de la letra y no actualizaron sus propios portales de transparencia, sin embargo, la actual comisionada presidencia del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, recordó que ese acuerdo ya quedó derogado.



“Los sujetos obligados con base a ese acuerdo sólo actualizaron la información que se debe subir a la Plataforma Nacional de Transparencia y dejaron de actualizar sus propios portales. Es importante decir que ese acuerdo ya lo echamos abajo”.



En ese sentido, expuso que ahora de nueva cuenta los sujetos obligados: Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Municipios; Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos Públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado o de los municipios, tienen la obligación de actualizar sus propios portales de transparencia y la PNT.



Dijo que desde el mes de julio, los sujetos obligados ya deben tener toda su información publicada, tanto en sus portales como en la PNT.



Pidió a los ciudadanos que presenten denuncias si llegan a detectar que alguno de los sujetos obligados no tiene actualizada su información.



La Comisionada Presidenta señaló que se están haciendo verificaciones de oficio para constatar que los sujetos obligados tengan actualizados sus portales de transparencia.



Aunque ese proceso se ha complicado en virtud de la pandemia, toda vez que el 30 por ciento del personal del IVAI se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que está laborando desde sus domicilios.



Asimismo, recordó que el próximo lunes, en el marco del décimo tercer aniversario de la fundación del IVAI, habrá una serie de conferencias magistrales virtuales.