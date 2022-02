Habrá sanciones para quien cause incendios forestales en Veracruz

Apercibimientos, amonestaciones, arrestos administrativos hasta por 36 horas y multas que van de 4 mil 811 pesos, un millón 194 mil 400 pesos y hasta los 2 millones 886 mil 600 pesos, son las sanciones que se aplicarán en Veracruz a quienes provoquen incendios forestales durante los próximos tres meses.Las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional advierten altas probabilidades de que la próxima temporada de lluvias se retrase y ante la época de estiaje que inició este 1° de febrero y concluye el 31 de mayo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez emitió el Decreto por el cual se expiden acciones de prevención y seguridad contra siniestros ante la temporada de estiaje 2022.Acciones que restringen el uso de fogatas y consumo de tabaco en las zonas boscosas, así como las quemas agrícolas.El Decreto entró en vigor este martes y tendrá vigencia hasta el 31 de mayo, pudiendo ser ampliado si se determina la extensión de la temporada de estiaje 2022.La finalidad es evitar incendios forestales, el aumento de siniestros o desastres que pongan en riesgo la vida de las personas, sus bienes, sus animales de compañía y de servicio, así como su entorno.Se estima que un alto porcentaje de los incendios forestales obedecen a las condiciones resultantes de la sequía y tienen como origen causas humanas, ya sea por accidente, negligencia o intencionalidad.Tan sólo el año pasado, el Centro Estatal de Manejo de Fuego de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) reportó que se registraron un total de 158 incendios en el territorio veracruzano que afectaron una superficie de 2 mil 693.85 hectáreas.En el Programa Estatal de Manejo del Fuego 2021, se reporta que, por un inadecuado uso en el manejo de fuego, los incendios forestales tienen su origen mayormente en actividades humanas, tales como actividades agropecuarias, fogatas, fumadores, por causas intencionales, por cazadores, actividades productivas, quema de basureros, actividades ilícitas, por residuos de aprovechamiento forestal, limpia de derecho de vía, por transportes, por festividades y rituales.Por ello, el Decreto expedido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado restringe las fogatas y el consumo de tabaco en la superficie forestal y terrenos colindantes de los 212 municipios de la entidad veracruzana.Prohíbe abandonar residuos que puedan provocar un efecto lupa con los rayos del sol.También restringe realizar las quemas en terrenos agropecuarios que propicie la propagación del fuego a terrenos forestales, salvo que se observen las disposiciones conducentes emitidas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA).Además, que se cumpla con los dispuesto en la NOM-015- SEMARNAT/SAGARPA-2007, que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario, así como la verificación de las autoridades competentes, sea municipal o agraria para la aplicación y manejo de fuego, apegada a las disposiciones técnicas con el propósito de evitar siniestros forestales.Asimismo, se ordena a las autoridades estatales para que, en el ejercicio de sus atribuciones, lleven a cabo las acciones preventivas y de seguridad necesarias con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad de las personas en riesgo, así como todas las que se deriven del Decreto, de las leyes y normatividad aplicable.Las disposiciones establecidas serán sancionadas por el Estado a través de las autoridades federales, estatales y municipales mediante los términos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Protección Civil, Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres del Estado de Veracruz, la Ley Estatal de Protección Ambiental, según corresponda y demás normatividad aplicable.El Marco jurídico federal y estatal impone sanciones de apercibimiento, amonestación, arrestos administrativos por 36 horas y hasta multas que van 20 a 30 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); incluso a los reincidentes se impone el doble de las multas.También contemplan la imposición de trabajos o inversiones equivalentes en materia de conservación, protección o restauración de los recursos forestales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, que éste no sea reincidente y no se trate de irregularidades que impliquen la existencia de riesgo inminente de daño o deterioro grave de los ecosistemas forestales.El Decreto no exime a las dependencias y entidades integrantes del Sistema Estatal y Municipal de Protección Civil de su participación y colaboración, en las tareas de prevención, atención y recuperación, que requiera la sociedad ante la presencia de fenómenos químico-tecnológicos.