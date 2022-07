Habría al menos 300 niños trabajando en calles de Xalapa

Las colonias Veracruz, Colosio, Plan de Ayala, Independencia, además de El Moral, Naranjal, Revolución y la Carolina Anaya, son las zonas de Xalapa donde se encuentra la mayor concentración de menores que están en contexto de calle o en riesgo de estarlo.Así lo señaló la secretaria ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Mercy Pérez Arévalo, quien apuntó que en menor medida han notado esta situación en la Reserva Territorial, al sur de la ciudad.“La mayor cantidad de niños provienen de esa zona y viven en esa zona, también tenemos una concentración no tan grande en la Reserva, en la colonia Miguel Alemán, atrás de Las Trancas, son tres grandes zonas donde estamos empezando ya a trabajar en la colonia, en el entorno para identificar cuáles son las problemáticas en las que tenemos que unir muchas áreas para ir disminuyendo esa necesidad”, dijo.Abundó que en estas zonas de la Capital se ubica el 70 por ciento de las 100 familias con las que el SIPINNA Municipal trabaja y donde habría alrededor de 300 menores en contexto de trabajo de calle.Comentó que las acciones que llevan a cabo en favor de estos niños y adolescentes forman parte de la tercera fase de la estrategia para la prevención de riesgos y protección integral de los menores en esa circunstancia.“Estamos identificando aquellos avances que se ha logrado tener con algunas familias, que sí se ha logrado tener avances significativos en la reducción del tiempo que pasan en la calle y en algunos casos estamos identificando las posibilidades de que definitivamente dejen de trabajar”, expresó Pérez Arévalo.Al acotar que se tiene que "completar todo el círculo”, más allá de prevenir el trabajo infantil; abundó que la tercera fase implica considerar no sólo calles y cruceros donde laboran, sino acudir a las zonas donde viven.“Y estamos identificando o ya las tenemos identificadas las colonias y las zonas donde vive la mayor parte de los niños que están en estos cruceros y en conjunto con la dirección de Desarrollo Social, de Educación y Juventud, así como el DIF y la Procuraduría, estamos armando una estrategia de entornos protectores”, destacó.Agregó que en los cruceros viales siguen llevando a cabo las "escuelitas itinerantes" pero reiteró que ahora se están enfocando en identificar cuáles son las zonas en donde van a trabajar, "porque no es una sola colonia".