Habría cientos de extorsiones en sur de Veracruz pero casi nadie denuncia

Sólo 40 denuncias de extorsión se han interpuesto ante la Fiscalía General del Estado en el sur de Veracruz, pese a que autoridades estiman son 600 los casos que se han perpetrado.Al respecto, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, dijo que el 60 por ciento de estas llamadas son hechas desde penales de otros Estados, de ahí la importancia de sólo colgar cuando se reciben."Hay mucha gente que no te denuncia, en realidad las denuncias en sí no son muchas, el problema es la cifra negra, en esta parte hay 40 denuncias, en la zona conurbada pero esas 40 multiplacalas por 10, creemos que en realidad hay 500, 600 extorsiones pero la gente no denuncia, por eso lo importante es la denuncia", dijo.Destacó que en esta zona fue detenido uno de los principales extorsionadores que operaba desde los centros penitenciarios, labor en la que estaban inmiscuidos hasta sus familiares y donde aún falta por capturar a una sobrina.Los penales desde donde salen las llamadas, aseguró, son: Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México y uno en Tamaulipas.Insistió en la denuncia ciudadana porque además del acoso telefónico hay cobro de piso, delitos estipulados en el Código Penal lo que implica mayor pena para los timadores.