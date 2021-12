Habría corrupción sin castigar, admite Cuitláhuac; pide cuestionar lucha

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que se debe cuestionar si las autoridades relacionadas con el combate a la corrupción en Veracruz están haciendo lo suficiente en esta materia.Al participar en la clausura del congreso “Desafíos y Avances en Materia de Prevención y Combate a la Corrupción”, el Ejecutivo planteó que incluso se debe analizar la tipificación de nuevos delitos en prácticas que técnicamente no están sancionadas pero que pueden generar desigualdad.“Que se hable sobre la corrupción, que se viertan ideas de cómo combatirla, cómo impedirla y que incluso se abra el debate sobre si hemos hecho lo suficiente; lo que falta por hacer pero que no se deje de hablar de cómo ya destruir en definitiva este flagelo”.Consideró que en la burocracia pueda haber modelos agotados y tecnicismos que ocultan formas y prácticas que no corresponden a un manejo claro de los recursos públicos y en beneficio de la gente.“Podríamos creer que estamos siendo transparentes, que estamos ejerciendo bien los recursos pero finalmente esos recursos no le llegan a la gente”.Ante los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción planteó que se tiene que empezar a tipificar los distintos grados de corrupción y aquellos que no están visibilizados.“El presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) fue a la ONU e hizo una definición de corrupción en formas que en otros países se ven como parte del desarrollo económico pero que generan una injusticia en los países menos favorecidos por estas políticas globales y habló que eso también es corrupción y que estamos en contra de esas formas injustas de repartición de la riqueza que se genera en el mundo”.“Hoy lamentamos mucho, por ejemplo, el fallecimiento en un accidente de 54 personas pero indaguemos el origen y es precisamente de los que hablaba el Presidente, esa distribución tan inequitativa de la riqueza mundial donde provoca que gente en su desesperación se aventure arriesgando la vida a cualquier tipo de transporte hacia aquellos polos donde se ha acumulado la riqueza”, expuso García Jiménez.Reiteró que en Veracruz se tiene que “revisar, discutir y abrir el panorama” respecto a este problema:“No conformarnos sólo con que exista un Sistema Anticorrupción que participen muchos entes, incluso autónomos, contra la corrupción. Tenemos que ir innovando en los conceptos que la definen y que podamos seguir trabajando”.Posteriormente, en breve entrevista aseveró que todavía no se han detectado casos de corrupción en Veracruz y en caso de detectarlos serán combatidos.“Lo vamos a combatir siempre, lo malo es que los otros no lo combatían, lo enaltecían. Nosotros no, nosotros lo combatimos (…), no ha habido, por fortuna pero voy a estar vigilante”.Cuestionado sobre las críticas hacia el delito de ultrajes a la autoridad y la propuesta para modificar el Código Penal, el Mandatario adelantó que dedicará una conferencia de prensa para abordar este asunto.