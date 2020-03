Habría hasta 20 víctimas de supuestos abusos de SSP, en Atzalan

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) continúa integrando una recomendación ante presuntos abusos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contra pobladores del municipio de Atzalan, donde se registrarían cerca de 20 víctimas.



Al referir lo anterior, la presidenta de la CEDH, Namiko Marzumoto Benítez, refirió que aún no hay fecha probable para su publicación pero se trabaja al respecto.



"Va a llevar un poquito más de tiempo pero esta trabajándose", expuso durante entrevista previa al foro Juntas por la Igualdad Género y Derechos Humanos, realizada en el Colegio de Veracruz (COLVER).



A decir de Matzumoto Benitez, no han encontrado resistencia de las autoridades para otorgar información pero en este momento procesal hay muchas presuntas víctimas.



Explicó que no sólo es el tema de la rendición de informes sino que hay que hacer entrevistas para determinar qué tipo de reparaciones le corresponde a cada víctima. “Entonces estamos hablando de un número bastante grande", puntualizó.



Recordó que se trata en promedio de 20 personas, lo que implica un trabajo serio para poder emitir una recomendación debidamente fundada y motivada.