Habría presunto desvío de casi 130 mil pesos del Fideicomiso del Impuesto al Hospedaje

En el año 2020, el Fideicomiso Público Fondo del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje reportó un saldo de 14 millones 362 mil 531.48 pesos, de los cuales, se dispuso de 129 mil 988.85 pesos para el pago de dos servicios que no tienen evidencias de que se hayan otorgado.Durante la auditoría al Ejercicio Fiscal 2021, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) encontró que se pagó a la empresa “Forum Bussiness & Congress Veracruz, S.A. de C.V” un monto de 70 mil 8 pesos para la producción de un evento especial como parte de Blitz de promoción para productores de cine y generación de congresos.Así como 59 mil 980.12 pesos a la empresa “Suburent, S.A. de C.V” para la producción de Fam Trip para atraer el segmento de congresos y convenciones como parte de Blitz de promoción del 27 al 29 en la ciudad de Veracruz.Sin embargo, no se proporcionó evidencia documental que permitiera verificar las condiciones de entrega de los servicios, así como de las obligaciones adquiridas por los prestadores de servicios; además, no se anexó justificación o evidencia que comprueben el servicio recibido, por lo que se incurrió en un presunto daño patrimonial.Así también, del Fondo del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje se pagaron 58 mil pesos a la empresa “Grupo Comercial Cahibo, S.A. de C.V.” para la adquisición de pulseras USB en serigrafía.Y el prestador de servicios Mario Córdoba García recibió un pago de 110 mil pesos por memorias USB de 8 GB, cintas porta USB y bolsas de café impresas con logotipo.A pesar de que por las adquisiciones hay documentación comprobatoria que acredita la recepción de los bienes y/o servicios pagados, el Fideicomiso no presentó evidencia de las salidas del almacén o, en su caso, del destino, entrega o de la distribución de los bienes adquiridos.Al concluir la auditoría, el ORFIS dictaminó que derivado del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación justificatoria y comprobatoria presentadas, éstas no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen presumir faltas administrativas y/o la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal, respecto de la gestión financiera del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, por lo que se promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios.