Habría rebrote de COVID-19 en octubre, advierte coordinador de Salud en Córdoba

Se desconoce cuánto tiempo durará la pandemia de COVID-19, sin embargo, se prevé un rebrote a partir de octubre, según estiman las autoridades del sector Salud, informó Israel Alejandro Lara Gutiérrez, coordinador de Salud.



En este sentido llamó a la población a no bajar la guardia y seguir en casa lo más que se pueda, aplicarse gel antibacterial y usar el cubrebocas obligatorio sobre todo en lugares cerrados.



Recordó que Córdoba sigue en semáforo naranja con 1,796 casos positivos, 174 muertos y 119 sospechosos, activos solo 19 lo cual es algo favorable, pero urgió no bajar la guardia.



Reiteró que hay una gran probabilidad de rebrote, por ello es necesario no bajar la guardia.



Por otra parte, informó que actualmente el Ayuntamiento mantiene el programa de "Subsidio para recarga de oxígeno medicinal" a familias que lo necesitan y seguirán dando la ayuda por tiempo indefinido.



"El programa se sigue dando desde el 13 de agosto para canje de recarga, se le dan dos vales a cada paciente, les alcanza para dos tanques, se han beneficiado 66 familias y no hay fecha para dejar de dar apoyo a quien lo necesite".