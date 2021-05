Hace 5 años, duartismo intentó solventar anomalías en el DIF de Karime

En agosto y septiembre de 2016, en medio de un clima político convulsionado por protestas y bloqueos, amenazas del entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares y rumores constantes de la salida de Javier Duarte, el ex contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán, dio una última oportunidad al DIF Estatal de Veracruz de solventar las irregularidades que derivarían en las denuncias por las que se ha solicitado la extradición de Karime Macías desde el Reino Unido.Ya con un resultado electoral de derrota para el PRI, la Contraloría General envió un par de oficios a la entonces directora del DIF Estatal, Astrid Elías Mansur, los días 9 de agosto y 9 de septiembre de 2016, para que enviara la documentación que diera soporte y solventación a las observaciones hechas por la Auditoria Superior de la Federación.De dichas observaciones por presuntos desvíos de recursos, es que se interpusieron denuncias en contra de quien resultara responsable, las cuales al día de hoy son por las que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado iniciaron el citado proceso de extradición.En el oficio con fecha de 9 de agosto, se pidió al DIF enviar las argumentaciones y documentación soporte que se estimara pertinente para justificar y aclarar los resultados y observaciones finales de las auditorias número 270-DS y 273-DS de los programas de Atención a Familias y Población Vulnerable, como al de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015.En el segundo oficio, donde se buscó también una última oportunidad de solventar las irregularidades dentro del DIF, fue con fecha 6 de septiembre, donde igualmente le hicieron saber a la ex directora del organismo asistencial Astrid Elías Mansur que debía aclarar las observaciones de la auditoria 274-DS denominada Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia.En ambos casos, se advirtió que en caso de no presentar alguna documentación de los resultados determinados, se pidió que se justificara el hecho.Ambos oficios fueron recibidos por el DIF Estatal, sin embargo, no hubo respuesta hacia la Contraloría General. El 12 de octubre, Javier Duarte de Ochoa pidió licencia al cargo de gobernador y algunos de sus excolaboradores ya no regresaron a sus oficinas, entre ellos Astrid Elías Mansur.