Hace Alcaldía de Xalapa llamado enérgico a que quienes proveen alimentos usen cubrebocas

La síndica única Aurora Castillo Reyes, aseguró que al sector de la población que se les está haciendo un llamado más estricto, es a los que ofrecen alimentos.



"En lo que sí hemos trabajado muchísimo, es que en esa Fase 3 que estamos viviendo en el país, toda la gente que provee alimentos y trabaja en mercados haga un trabajo de conciencia y usen el cubrebocas", refirió.



Así también, aclaró que el Ayuntamiento de Xalapa no está multando a los que no sigan las indicaciones pero pidió a los ciudadanos hacer conciencia para prevenir contagios.



"El Alcalde informó en primer momento de todas las acciones que se tomaron (…) las sanciones que se deben hacer, en el sentido de los espacios que se debían cerrar. El Presidente habló de la contención", explicó.



Para aquellos que aún no acatan las indicaciones, la funcionaria explicó que esperan que se trabaje en la conciencia.



"Es un llamado a la conciencia. Todos estos días se ha estado haciendo un trabajo de sanitización; es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro ámbito".



Reconoció que la mayoría de los xalapeños han tenido la iniciativa de contenerse en sus viviendas y esto se puede observar en la disminución de la afluencia vehicular.



"Hemos tenido una ciudadanía bastante responsable, solidaria con la gente que menos tiene. Esperemos que no sea necesario utilizar la fuerza pública", finalizó.