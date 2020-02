Hace un llamado a pavimentar calle, en la colonia Bellavista de Xalapa

Antes que nada agradezco su atención y les pido por favor, mantener de manera anónima mi escrito.



A quien corresponda:



Vivo en la calle Amanecer de la colonia Bellavista. Quisiera pedir apoyo para llegar a las autoridades correspondientes, ya que hemos acudido en diversas ocasiones y no se ha llegado a ninguna solución.



Llevamos muchos años gestionando la pavimentación de esta calle y nadie nos ha hecho caso. En la administración de Elizabeth Morales la reportaron como una obra ya terminada y cuando llegó Américo Zúñiga nadie vino a verificar si era cierto.



El hecho es que cada día se deteriora más, hay un socavón que lleva casi dos años sin que Protección Civil al menos coloque un señalamiento.



Precisamente la semana pasada un camión de carga casi se voltea porque no hay nada que avise de la situación. Acudió Protección Civil solo para hacer acto de presencia porque no resolvió nada y no puso señalamiento de peligro.



Administraciones van y vienen y sólo en campaña han venido a emparejar y se olvidan durante toda la administración de darle solución.



Muchas gracias por su atención



Atentamente:



Nombre: (...)