Hacemos lo posible para no tardar con ayuda tras Grace: Secretaría de Turismo

La atención a las zonas afectadas por el paso de Grace no tardará años como sucedía anteriormente, consideró la secretaria de Turismo en el Estado, Xóchitl Arbesú Lago, quien reconoció que sí hay zonas turísticas dañadas por el huracán.



"Espero que en las próximas semanas podamos tener resultados porque la gente lo necesita. Entonces no podría tener un estimado ni una fecha exacta, pero sí sé que estamos haciendo todo lo posible para que no tarde años como sucedía anteriormente", dijo.



Resaltó que la gente afectada en las zonas turísticas tienen también que enfrentar el impacto que la pandemia de COVID-19.



"Estamos muy confiados en que la Presidencia de la República y todo el apoyo del Gobierno federal nos van a ayudar a salir rápido de esto, pero sí estamos entregados al 100 por ciento para que esto sea lo más pronto posible".



Añadió que no solo lugares como Xalapa, Poza Rica, Álamo, han estado luchando mucho con el tema de los desastres que ha ocasionado Grace, sino tambien en la entrada de Tecolutla hay comunidades que viven del turismo como La Vigueta, Guadalupe, Playa Oriente, que se han visto muy afectados.



"Hay familias que perdieron toda su palapa, algunos quedaron pilares y en otros casos nada. Estamos atendiendo todo el Gobierno del Estado con Protección Civil como cabeza las necesidades de las casas, gente que tenga donde dormir, tengan que comer agua y en un segundo paso estaremos trabajando en la reconstrucción y que queden mejor de lo que estaban y sobre todo puedan seguir levantando su negocio".