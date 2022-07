Hacen colecta para apoyar a familia de jóvenes naolinqueños fallecidos en San Antonio

Los primos de Jair Valencia Olivares, Yovani Valencia Olivares y Misael Olivares Montero decidieron realizar este sábado una colecta de recursos para apoyar a sus tíos en los gastos que han tenido luego de la tragedia en San Antonio, Texas, en la que fallecieron a bordo de un tráiler que los transportaba, junto con otros 50 indocumentados.Sosteniendo una cartulina verde, con un mensaje escrito en el que solicitaban el apoyo de los xalapeños y un bote con un orificio abierto en la tapa; los jóvenes apelaron a la sensibilidad de los que transitaban por el parque Juárez, en el centro capitalino."Nuestro propósito es tratar de apoyar a nuestros familiares, han tenido muchos gastos ahorita. Desde que nos avisaron va mucha gente a visitar a nuestros familiares y como acostumbramos en nuestro pueblo, les damos de comer, un café o un pan tratamos de darles y sea como sea son muchos gastos", expresó Lizandro Ruiz Olivares, acompañado de Diego Alberto Mendoza González y Édgar Ruiz Peña.Acotó que en los 15 días que llevan en esta situación, son muchos los gastos que han tenido que hacer los padres de los tres migrantes oriundos de la comunidad de San Marcos Atexquilapan, municipio de Naolinco."La familia no puede trabajar por lo mismo que tienen que atender y permanecer allí, tenemos pensado estar hasta las cuatro de la tarde porque nuestro camino es largo. Tenemos que agarrar transporte porque no tenemos carro", comentó Ruiz Olivares.Reconoció que si bien sus tíos han recibido el apoyo de las autoridades, éste ha sido en los trámites para la repatriación de los cuerpos, misma que adelantó podría darse este lunes o martes, según la última información que les dieron."Queremos pedir ayuda a todos para solventar los gastos en los días que los traigan para velar, son muchos más gastos y la familia no puede trabajar (...) Nos queremos preparar para no darle mala atención a la gente", aseveró.