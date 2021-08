Hacen colecta para apoyar a hija de mujer asesinada por su expareja, en Boca del Río

Familiares y amigos de Martha Yolanda, mujer que el pasado 9 de agosto fue asesinada en el Centro de Boca del Río presuntamente por su expareja, levantarán una cruz el próximo jueves en las calles de Allende y Revolución, donde ocurrió el crimen.



Además, iniciaron una colecta para ayudar a su hija de 13 años y a la madre de "Maryoli"; hasta ahora la respuesta ha sido buena y les ha servido para costear los gastos funerarios.



“Ella era el único sustento para su hija, era madre soltera, ahorita quien se hace cargo de su hija es su mamá y necesitan el apoyo, el recorrido que les toca en un proceso largo en cuanto al tema de justicia, es un proceso largo en donde requieren apoyo y también el sustento para su hija”, dijo Fernanda Tavares Rodríguez, amiga de Maryoli.



La colecta continúa y es directamente a la cuenta de la mamá de Martha Yolanda en Bancoppel con número 4169160447148850 a nombre de María Alejandrina Ramírez Ronzales.



La familia agradece el apoyo que se ha dado para que el caso de feminicidio no quede impune, incluso organizaciones internacionales han buscado acercamiento con la madre de Maryoli.



"Están muy agradecidos, ellos son originarios de Orizaba vinieron a hacer unos trámites y aprovecharon para darnos las gracias por el apoyo, la verdad nos toca el corazón. Están agradecidos por el apoyo, a través de esta colecta se acercaron otras organizaciones como el instituto de la mujer, un grupo de la ONU para ver a la familia, para preguntarnos cómo está la familia, qué necesitan, si ya cuentan con todos los beneficios o apoyos que se brindan tanto del gobierno como otros grupos de apoyo".



Sus amigos quieren que el feminicidio de Martha Yolanda, no se olvide, que esté presente para que un caso así no se repita.